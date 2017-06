Altro Calcio Calcio, ecco le 20 squadre più forti di sempre

Da sempre, il sito fourfourtwo.com è un riferimento per classifiche di ogni tipo. Questa volta gli inglesi hanno provato a trovare le 50 squadre di calcio più forti di sempre, una missione ai limiti dell'epico che non potrà che dividere e far discutere. Ecco le prime venti, nelle quali trovano posto anche il Milan del ciclo 1987-91 (terzo), l'Inter '60 delle due coppe dei campioni (ottava), il Grande Torino tredicesimo e la Juventus di Platini e Trapattoni (18.ma). Vince l'Ajax 1965-73 con il genio di Cruijff seguita dal Brasile 1970 di Pelé ma ci sono anche esempi più recenti come la Spagna di Del Bosque o il Barcellona di Guardiola.