Calcio, ecco i 21 loghi più brutti al mondo

Dopo la classifica dei loghi più belli al mondo , la rivista inglese Four Four Two - probabilmente per par condicio - ha scelto anche i 21 stemmi più brutti nel calcio sempre secondo personali canoni stilistici. Anche questa volta troviamo tre club italiani: il Benevento al ventesimo posto, il Genoa al secondo e il Catania addirittura sul podio, al secondo posto. "Vince" questa graduatoria al contrario il Burton Albion, che milita nella seconda divisione del calcio inglese, con un pizzico di italianità: gioca infatti nel Pirelli Stadium a Burton upon Trent. Ecco i loghi dall'ultima posizione alla prima: che ne pensi?