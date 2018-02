Altro Calcio Calcio a 5, Portogallo campione d'Europa

Il Portogallo è campione d'Europa anche nel calcio a 5. I lusitani hanno battuto la Spagna in finale col risultato di 3-2 grazie a un tiro libero di Bruno Coelho, già autore del gol del 2-2 al 38' della ripresa, a poco più di 50 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare. Impresa doppia per il Portogallo, visto che la stella Ricardinho, che aveva realizzato il temporaneo 1-0, era uscito per infortunio. Di Torlà e Lin i gol dell'illusorio sorpasso spagnolo.