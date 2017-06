Altro Calcio Buon compleanno Ronaldo, il Fenomeno compie 40 anni

Il "Fenomeno", quello con la F maiuscola, è solo lui. Prima di Cristiano, prima di CR7 c'era lui: Ronaldo, R9. Ronaldo Luiz Nazario da Lima nasce il 22 settembre 1976 a Rio de Janeiro. Inizia la carriera al Cruzeiro ma presto viene notato dalle squadre europee e si trasferisce in Olanda, al Psv Eindhoven. Due stagioni, 46 partite e 42 gol convincono il Barcellona a portarlo in Spagna e a renderlo celebre al grande calcio: 34 gol in 37 partite, una Coppa di Spagna, una Supercoppa spagnola e una Coppa delle Coppe prima che Massimo Moratti decida di spendere oltre 50 miliardi di lire per portarlo a Milano. Qui Ronaldo diventa leggenda, giocatore imprendibile, tecnica e potenza ma anche tanti infortuni, i più gravi al ginocchio nel 1999 e nel 2000. Amato dai tifosi ed ammirato dagli avversari, con i nerazzurri conquista la Coppa Uefa 1998 anche se vive in prima persona quello Juventus-Inter del contatto in area con Iuliano che ancora oggi fa discutere. Nel 2002, dopo la delusione del 5 maggio, Ronie vince da protagonista il suo secondo Mondiale col Brasile (dopo quello da comparsa nel 1998) e va al Real Madrid per le incomprensioni con l'allora allenatore interista Cuper. Nonostante i Galacticos, Ronaldo vince "solo" una coppa Intercontinentale, una Liga e una Supercoppa spagnola. Nel 2007 l'approdo al Milan fece infuriare gli ex tifosi dell'altra sponda milanese ma la stagione e mezza milanista si chiude con 20 presenze e 9 gol. Il declino fisico non spegne la sua stella e Ronaldo riesce ancora a segnare 35 gol nelle due stagioni e spiccioli al Corinthians prima di salutare definitivamente il calcio il 14 febbraio 2011. Nonostante le poche vittorie di squadra (soprattutto considerando i grandi club in cui ha transitato), si "consola" con due Palloni d'oro e la gloria immortale.