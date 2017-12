Altro Calcio Bundesliga, il Dortmund rompe il digiuno. Lipsia, altra frenata

Dopo oltre due mesi di astinenza il Borussia Dortmund (avversario dell'Atalanta in Europa League) torna a vincere in Bundesliga. I gialloneri del nuovo tecnico Stoger, al debutto dopo l'esonero di Bosz, passano 2-0 sul campo del Mainz con i gol di Papastathopoulos al 55' e Kagawa all'88' e salgfono momentaneamente al quarto posto. Rallenta il Lipsia (rivale del Napoli in Europa League) contro il Wolfsburg: i biancorossi non vanno oltre l'1-1 dando al Bayern capolista, impegnato contro il Colonia, la possibilità di allungare in vetta a +10. Infine inatteso ko del Borussia Moenchengladbach, sconfitto 1-0 dal Friburgo.