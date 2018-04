Altro Calcio Bundesliga, il Bayern gioca a tennis col Dortmund: titolo a un passo

Incredibile, clamoroso, straordinario. Non ci sono più aggettivi per descrivere il Bayern Monaco, che dall'arrivo in panchina di Jupp Heynckes ha iniziato letteralmente a volare e a spazzare via ogni avversario. L'ultimo trionfo, un pazzesco 6-0 agli storici rivali del Borussia Dortmund, porta i bavaresi ad un solo punto dal titolo di campione della Bundesliga. Umiliazione storica per i gialloneri, che a fine primo tempo perdevano già 5-0 puniti dalla doppietta di Lewandowski, che nella ripresa firmerà anche il personale tris, e dai gol di Muller, Rodriguez e Ribery. Questo Bayern fa davvero paura in ottica Champions League.