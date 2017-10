Altro Calcio Bundesliga, Bibiana Steinhaus riscrive la storia del calcio

La Bundesliga è a pochi giorni dallo storico debutto di un arbitro donna in una gara maschile. Accadrà domenica in Herta Berlino-Werder Brema, quando all'Olympiastadion di Berlino la vera e unica protagonista sarà Bibiana Steinhaus, 38 anni e fidanzata dell’ex arbitro inglese Howard Webb. Poliziotta di Hannover, ha diretto la finale Olimpica femminile del 2012, e sarà la prima donna ad arbitrare una gara di calcio maschile tra i principali campionati d’Europa. L’anticipazione arriva dalla Bild, ma la Federcalcio tedesca non conferma, limitandosi a far sapere che "l’elenco degli arbitri designati per il prossimo fine settimana sarà annunciato giovedì".