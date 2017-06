Altro Calcio Bundesliga, Bibiana Steinhaus primo arbitro donna

Bibiana Steinhaus, arbitro femminile dell'anno nel 2014, sarà la prima direttrice di gara in Bundesliga a partire della prossima stagione. Nel massimo campionato tedesco, sinora, era stata al massimo quarto uomo ma già dal 2007/08 aveva debuttato nel calcio professionistico in seconda divisione e in Coppa di Germania.