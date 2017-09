Altro Calcio Buffon: "Le critiche? Sono il miglior portiere della Champions..."

"Le critiche vanno accettate come l'alternarsi delle stagioni e sono inevitabili. Va bene così, ma io non mi sento in una fase di calo, solo sette giorni fa ho ritirato il premio come miglior portiere della Champions...". Durante la conferenza stampa della vigilia della gara con Israele, Gigi Buffon risponde per le rime a chi lo ha criticato per i gol subiti in Spagna: Ti senti ferito se realmente le critiche sono costruttive, se invece c'è il tiro al piccione non intacca quello che sono e quello che voglio continuare a essere".