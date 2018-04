Altro Calcio Buffon ai Mondiali: testimonial per la S7 Airlines

L'Italia non ci sarà, il suo capitano sì. Gigi Buffon andrà ai Mondiali quest'estate: non a giocarli ovviamente, perché insieme alla squadra ha fallito l'obiettivo, ma come testimonial. Il portiere, che quest'estate potrebbe essere già un ex calciatore se dovesse confermare l'addio al calcio alla fine della stagione, girerà uno spot pubblicitario nei giorni inaugurali della competizione, intorno al 14 giugno: a volerlo, secondo quanto riporta La Stampa, è stata la S7 Airlines. Stando al quotidiano torinese, è possibile, se non addirittura scontato, che la Fifa approfitti della sua presenza in Russia per invitarlo ad assistere a qualche partita.