Altro Calcio Brozovic 'sfotte' Perisic: "Dove sei stato dalle 20:45 alle 22:30?"

Marcelo Brozovic 'sfotte' Ivan Perisic. L'esterno ha disputato una prova incolore nella sfida che ha visto la sua Croazia battere 2-0 l'Ucraina e qualificarsi ai playoff Mondiali come testa di serie. "Dove sei stato dalle 20:45 alle 20:30?" ha chiesto ironicamente al compagno di squadra su Instagram il centrocampista (out per la lesione del muscolo soleo sinistro che gli farà saltare il Milan e il Napoli). "Ti auguro una pronta guarigione amico mio" ha risposto Perisic...