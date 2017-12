Altro Calcio Brescia, Caracciolo da record tra gli over 35: meglio anche di Eto'o

Andrea Caracciolo meglio di Samuel Eto'o e David Villa, a dirlo sono i numeri. Nessun giocatore over 35 al mondo infatti in questa stagione è partito meglio del bomber del Brescia. L'Airone, che ha siglato 5 gol nelle ultime 5 partite, ha già raggiunto quota 8 in 15 gare con una media di una rete ogni 113 minuti: la migliore tra gli over 35, battuti anche due campioni come lo spagnolo (un gol ogni 149 minuti) e l'ex Inter (un gol ogni 160 minuti).