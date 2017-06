Altro Calcio Brasile, Neymar e l'oro mondiale da 300 milioni

Il Brasile è la prima squadra qualificata per il Mondiale del 2018: in altri tempi non sarebbe stata una sorpresa perché la Seleçao è "pentacampeao", cioè vincitrice di 5 campionati del mondo, come nessun'altra nazionale del pianeta. Ma erano anni che il team verdeoro non si esprimeva su questi livelli. L'onta del 7-1 della Germania forse sta per essere cancellata... Ecco qual è l'undici base che ha compiuto l'impresa con largo anticipo: insieme hanno un valore di mercato (stando ai dati di transfermarkt) di 308,5 milioni: 3 giocano in Serie A, 3 in Liga, 2 in Premier, 1 in Ligue 1 e 2 addirittura in Cina