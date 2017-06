Altro Calcio Brasile, Maldive, Dubai e... vacanze da campioni a Natale

Vacanze natalizie all'insegna del caldo per la maggior parte dei calciatori. Tra le mete più gettonate spiccano le Maldive dove si trovano Francesco Totti, Claudio Marchisio, Daniele De Rossi e Stefano Sturaro con le rispettive famiglie. Altra meta preferita dai protagonisti del pallone è Dubai, scelta da Ciro e Jessica Immobile, Papu Gomez e Pinilla e Paulo Dybala accompagnato dalla fidanzata Antonella. Cortina D'Ampezzo per Alvaro Morata e Alice Campello, mentre a St. Moritz si rilassano i "Satteng". Icardi e Wanda Nara sono volati in Argentina, mentre Borriello, Pellé, Melo e Dani Alves hanno scelto Rio de Janeiro.