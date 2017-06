Altro Calcio Brasile, in migliaia sotto la pioggia per i funerali della Chapecoense

Le salme di giocatori e dirigenti sono arrivate sabato mattina dalla Colombia, ma in Brasile erano in tantissimi già da ore all'Arena Conda in attesa dei funerali della Chapecoense. Striscioni, fiori e bandiere per ricordare la squadra quasi interamente scomparsa nel tragico incidente aereo: anche sotto la pioggia, oltre ventimila persone (la capienza dello stadio, ma se ne attendono fino a centomila) hanno voluto rendere omaggio alla Chape tra lacrime e preghiere.