Brasile-Bolivia, gomitata a Neymar: taglio e sangue

Serata dolceamara per Neymar durante Brasile-Bolivia, gara per le qualificazioni al Mondiale 2018 in Russia. L'attaccante del Barcellona ha segnato uno dei gol del 5-0 verdeoro ma è stato costretto a uscire dal campo al 69' dopo aver ricevuto una gomitata da un giocatore boliviano. Nonostante le immagini facciano una certa impressione, Neymar ha rimediato solo un taglio ma Dunga ha preferito sostituirlo con Willian. Il numero 10 del Brasile avrebbe saltato in ogni caso la sfida di martedì contro il Venezuela perché squalificato.