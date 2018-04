Altro Calcio Bradley Wood, sei anni di squalifica per due cartellini gialli

Due ammonizioni in due partite diverse e sei anni di squalifica. È lo strano e poco invidiabile record di Bradley Wood, ex difensore del Lincoln dei miracoli che nella scorsa stagione, primo club dilettantistico ad arrivare così in alto dai tempi della Prima Guerra Mondiale, ha conquistato i quarti di finale di FA Cup giocati (e persi) all'Emirates contro l'Arsenal. Una vera e propria favola, sporcata però da due cartellini gialli e da un giro di scommesse: il primo è arrivato al terzo turno nella vittoria contro l’Ipswich Town, il secondo nel match agli ottavi contro il Burnley. Due ammonizioni volontarie, che hanno fatto guadagnare migliaia di sterline ad almeno sette persone, due delle quali sono amici stretti del giocatore. Questo almeno è quanto pensa la Football Association, che ha giudicato Wood colpevole, squalificandolo per sei anni e multandolo per 4mila sterline (oltre alle spese processuali).