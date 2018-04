Altro Calcio Borussia Dortmund, primo allenamento per Usain Bolt

Primo allenamento ufficiale per Usain Bolt con i colori del Borussia Dortmund (entrambi accomunati dallo stesso sponsor tecnico). Il sito del club tedesco ha ricordato come la pausa per le nazionali abbia consentito al giamaicano, che aveva contattato il Dortmund un anno fa, di coronare il suo sogno. Bolt, che si è recentemente ritirato dall'atletica e detiene ancora il record del mondo sui 100 metri in 9''58, si è allenato agli ordini di Peter Stoger assieme ai giocatori non partiti per le rispettive selezioni. Venerdì si replica, questa volta sotto gli occhi dei tifosi visto che l'allenamento sarà aperto al pubblico.

"Mi sono molto divertito e ringrazio pubblicamente tutti i giocatori del Borussia Dortmund: sono stato accolto benissimo in questa squadra. Al momento non sono al top della condizione, la tenuta sarebbe stato il problema più grande per me, visto che non potevo fare certi movimenti in modo veloce, com'è mia abitudine. Ma è stata una grande esperienza, ho imparato cose nuove e adesso so cosa fare per migliorarmi". Così, Usain Bolt ha commentato l'esperienza con il Borussia Dortmund. Il pluriolimpionico è rimasto sul campo per un paio d'ore con i gialloneri, davanti a 1.500 spettatori.