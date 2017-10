Altro Calcio Borussia Dortmund, Gotze ancora infortunato

Ancora problemi per Mario Götze: il trequartista del Borussia Dortmund è stato colpito da una gomitata di Vertonghen probabilmente involontaria, ma punita col secondo cartellino giallo da Rocchi, e ha subito danni ai denti. "Non tutti sono al posto giusto - ha spiegato il tecnico Peter Bosz dopo la sfida persa col Tottenham - È ancora in cura dal medico, fa male parlarne". Negli ultimi anni Götze è rimasto fermo a lungo per diversi infortuni e nella scorsa stagione è rimasto fermo per "problemi di metabolismo".