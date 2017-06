Altro Calcio Borussia Dortmund, esonerato il tecnico Tuchel

Thomas Tuchel non sarà l’allenatore del Borussia Dortmund nella prossima stagione. A riportarlo è la Bild, che annuncia la fine dell’esperienza del tecnico tedesco sulla panchina del Dortmund dopo due stagioni: in pole position per prendere il posto del tecnico tedesco c'è Paulo Sousa, che lascerà la Fiorentina.