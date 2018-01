Altro Calcio Borussia Dortmund, Aubameyang gioca con la maglia di Dembélé

L'ultima provocazione di Pierre-Emerick Aubameyang arriva mentre il Borussia Dortmund pareggia sul campo dell'Hertha Berlino: l'attaccante gabonese, non convocato, è a 500 km di distanza e gioca a calcetto con la maglia giallonera di Dembélé. Esatto, proprio quella dell'ex compagno passato al Barcellona la scorsa estate dopo aver puntato i piedi per andarsene, la stessa tattica che sta adottando Aubameyang per essere ceduto all'Arsenal. Mentre la squadra vive con fastidio il momento (il ds Sammer: "Sarebbe ora di cederlo per mettere fine a tutto questo"), l'attaccante ha anche trovato il tempo di litigare con un giornalista su Twitter che proponeva di metterlo nella squadra riserve. "Il prossimo passo è la prigione" ha ironizzato l'ex Milan.