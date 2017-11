Altro Calcio Besiktas, Medel fa arrabbiare Gunes: il tecnico lo lascia in panchina

Sul rettangolo verde la sua grinta è proverbiale e per questo la notizia è sorprendente. Gary Medel è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella sfida vinta dal Besiktas contro l'Analyaspor. Il perché del mancato ingresso lo ha chiarito il tecnico Gunes al termine del match secondo quanto riferito da Cdf.cl: "Ho chiamato i centrocampisti che si stavano scaldando per fare un cambio e Medel ha camminato lentamente come se non avesse intenzione di giocare. Quando chiamo un calciatore per effettuare una sostituzione, deve venire con entusiasmo. Ecco perché alla fine ho scelto Necip Uysal".