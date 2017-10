Altro Calcio Berbatov: "Le macchine e i capelli di CR7? Non imitate quella m***a"

Dimitar Berbatov, in passato al Manchester United con Cristiano Ronaldo e ora in India con la maglia dei Kerala Blasters, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN FC in cui ha parlato a lungo dell'asso portoghese e della sua rivalità con Messi: "Cristiano è un calciatore brillante, un ottimo giocatore, ma Messi è il padrone. Leo rende facile qualsiasi tipo di giocata ed è molto completo come calciatore, credo che sia il migliore del mondo. Se lo chiedessimo ad una persona anziana direbbe Pelè, Maradona, Puskas o Di Stefano, ma se si guarda alla mia generazione la gente ti risponderà sempre uno tra Messi e Cristiano Ronaldo". Poi l'attaccante 36enne si rivolge ai giovani calciatori: "Loro cercano di imitare i grandi attaccanti come Ronaldo, si vede: tentano di copiare il suo taglio di capelli, l'abbigliamento che indossa, sognano di guidare le macchine lussuose che guida lui. Io posso parlare di come lavora Cristiano durante gli allenamenti con la squadra: lui voleva e vuole essere il migliore di tutti, il resto viene dopo. E i giocatori giovani dovrebbero imitarlo per ciò che fa in campo, non per tutta quella m***a che vedono di lui al di fuori del campo".