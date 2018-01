Altro Calcio Benfica, Gabigol nel mirino dei tifosi (ma sta per partire)

I tifosi del Benfica contro Gabigol. Colpa dell'immagine di un leone, simbolo dello Sporting Lisbona che da sempre è uno storico rivale delle Aquile, postata dal brasiliano su Instagram. I supporter hanno preso di mira la punta arrivando anche ad accusarlo di tradimento. Comunque per Gabriel Barbosa l'avventura in maglia Benfica potrebbe essere già finita: oggi doveva tornare in Portogallo per rispondere alla convocazione ma, come riportato dal nostro Andersinho Marques, ma l'attaccante non si è visto. Evoluzione nella trattativa con l'Inter, il ritorno al Santos, dove lo aspetta la maglia numero 10, è sempre più vicino.