Altro Calcio Benfica, "Gabigol in discoteca fino alle 6"

Dopo aver saputo di non essere convocato per la sfida contro il Vitoria Setubal di domenica pomeriggio, Gabigol si sarebbe recato in un locale notturno di Lisbona (il nightclub Place) da sabato sera fino alle sei di mattina di domenica. L'ex Inter è stato fotografato da Correio de Manha e, accortosi, ha chiesto poi di proseguire la serata in un privé. Gabigol avrebbe dunque infranto le regole interne del Benfica, che non ha commentato l'episodio, poiché i giocatori del club lusitano godono di tempo libero solo dopo le partite. A gennaio potrebbe tornare al Santos, sempre in prestito dall'Inter.