Altro Calcio Belotti si sposa: "L'ho chiesto a Giorgia come ha fatto Fedez"

Ormai è quasi tutto pronto, il prossimo 15 giugno Andrea Belotti sposerà la sua fidanzata Giorgia Duro a Palermo perchè, come spiega lo stesso Gallo, "lì è nato il nostro amore e da lì è partito tutto". "Ho chiesto a Giorgia di sposarmi mettendomi in ginocchio davanti a lei come ha fatto Fedez", ha raccontato il capocannoniere della campionato al settimanale Chi.