Altro Calcio Belgio, i giocatori da McDonald's: dipendenti per un giorno

Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi e i fratelli Hazard per una giornata hanno dismesso i panni dei calciatori per improvvisarsi lavoratori 'comuni'. In occasione di una campagna pubblicitaria, i giocatori del Belgio hanno colto di sorpresa i clienti di un McDonald's nel centro di Bruxelles, raccogliendo le ordinazioni e servendoli come normali dipendenti.