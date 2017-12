Altro Calcio Beckham-Victoria, guai in Paradiso: lite furiosa al ristorante

La coppia perfetta sarebbe in crisi. Questo almeno è quello che sostiene la rivista tedesca 'OK!', che riferisce di un violento litigio tra i due in un noto ristorante di Santa Monica, dove Victoria avrebbe letteralmente perso le staffe infuriata per la presunta infedeltà del marito. Secondo quanto riportato da 'OK!', il litigio sarebbe nato per colpa della cantante Mary Charteris, con cui David si sarebbe intrattenuto durante un concerto di fine estate: “Chi pensa di essere?” avrebbe tuonato Victoria. I testimoni citati dalla rivista raccontano che per la moglie di David il problema non sarebbe neanche l’infedeltà di lui, ma piuttosto il fatto che lei ci stia perdendo la faccia. La rivista cita anche le parole di un presunto amico della coppia ("David e Victoria non trascorrono più tempo insieme”) e intanto i flirt attribuiti dalla stampa allo Spice Boy si moltiplicano: gli ultimi rumors riguardano la cantante Nicole Scherzinger, ex di Hamilton e attuale fidanzata di Dimitrov, che frequenta la stessa palestra dell'ex Milan e recentemente ha dichiarato al Mirror: “Trovo che Beckham sia l’uomo più hot e attraente del mondo”.