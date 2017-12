Altro Calcio Bayern, Thiago Alcantara crack: "Fuori diversi mesi"

Nuovo allarme in casa Bayern: già privo di Manuel Neuer e Franck Ribery e con Thomas Müller fuori da un mese, si ferma anche Thiago Alcantara. "Ha avuto un problema muscolare - ha spiegato il d.s. Salihamidzic- resterà fuori diversi mesi". Contro l'Anderlecht si è fatto male anch Arjen Robben, uscito anche per lui per un problema muscolare che però dovrebbe essere meno grave: resta la paura per i frequenti infortuni subiti, soprattutto in passato, dall'olandese. Inoltre Heynckes si è lamentato per la prestazione di Bruxelles definendola la "peggiore" da quando lui è tornato sulla panchina bavarese.