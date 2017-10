Altro Calcio Bayern, Ribery crack al ginocchio sinistro

Brutta mazzata per il Bayern che perde Franck Ribery, rimasto vittima di un infortunio durante la partita con l'Hertha. Il comunicato ufficiale parla di rottura del legamento collaterale del ginocchio sinistro: il francese non verrà sottoposto a un intervento chirurgico, ma seguirà una terapia conservativa. Il club non stabilisce i tempi di recupero, ma si limita a segnalare che nei prossimi giorni verranno effettuati altri controlli. L'ipotesi è che Ribery resti fermo almeno tre mesi.