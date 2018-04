Bayern Monaco, per Coman sette 'scudetti' in sei anni

Grazie alla vittoria sul campo dell'Augusta ilfesteggia, come sempre in trasferta , il sesto titolo consecutivo di campione della Bundesliga, ma nella rosa dic'è un giocatore che ha più motivi degli altri per festeggiare e si tratta di. Il francese ex, infatti, grazie al successo di ieri festeggia un record del tutto particolare: negli ultmi sei anni l'attaccante classe 1996 ha vinto ben sette 'scudetti'. Come è possibile? Con la maglia delComan ha vinto il campionato francese 2012-13 e quello seguente, nonostante abbia raccolto solo tre presenze in due stagioni (per un totale di 39 minuti), ha comunque ricevuto a fine anno una medaglia da mettere nella propria bacheca. Poi c'è stato il passaggio, a costo zero, alla: 14 presenze e 0 gol alla prima stagione, ma altro titolo messo nel palmares. Ed ecco la vera curiosità, datata 23 agosto 2015: il francese gioca la prima dida titolare contro l’(sconfitta per 1-0), ma poi, a mercato ancora aperto, si trasferisce in Baviera. A fine anno arriva il titolo di campione di Germania (con 22 presenze e 4 gol) e anche la medaglia tricolore per il successo della Juve visto la (sola) presenza in campionato. E così Kingsley Coman - classe 1996 - ha già in bacheca la bellezza di 14 titoli e si candida a diventare uno dei giocatori più vincenti della storia.