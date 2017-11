Altro Calcio Bayern Monaco, Hummels gioca con le scarpe tagliate

Il difensore del Bayern Monaco Mats Hummels potrebbe aver ideato il "nuovo modello di scarpe che verrà sviluppato in futuro". Da qualche tempo, infatti, il tedesco classe 1988 utilizza delle particolari calzature durante le sue partite, non ultima la vittoria per 3-1 in casa del Borussia Dortmund: a rivelarlo è stato l'inserto sportivo del quotidiano Bild. Il numero 5 del Bayern soffriva di alcune lesioni sulla parte finale dei suoi piedi e ha così pensato che la soluzione migliore fosse quella di dare un taglio alle sue scarpe da gioco, per permettere ai piedi di respirare meglio. Una scelta che per lo stesso Hummels non condiziona affatto le giocate in campo: "Non ha alcun impatto sul mio rendimento, forse sarà un nuovo modello di scarpe che verrà sviluppato in futuro" ha scherzato il giocatore dopo la gara di Dortmund. Una scelta, quella di Hummels, maturata solo da qualche settimana. A confermarlo alcune foto postate dal difensore su Instagram un mese fa, quando era in ritiro con la Germania.