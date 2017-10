Altro Calcio Bayern Monaco, c'è ancora Ancelotti nel calendario dell'avvento

Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Bayern Monaco dal 28 settembre ma parte del merchandising bavarese non sembra saperlo. Nel calendario dell'avvento in vista di Natale compare ancora il tecnico italiano che addenta un tacchino nella casella del 19 dicembre: che ne dirà Heynckes?