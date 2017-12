Altro Calcio Bayern, Lewandowski si fa biondo platino

Robert Lewandowski è famoso per i gol (tantissimi) più che per le sue bizze fuori dal campo. Sorprende, allora, il nuovo look biondo platino (un po' "tamarro", per dirlo alla Icardi) mostrato su Instagram: "A volte c'è bisogno di cambiare qualcosa", ha scritto. Per ora taglio e colore di capelli, poi anche squadra?