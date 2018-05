Altro Calcio Bayern, Klose allenatore dell'Under 17

Miroslav Klose comincia ufficialmente la sua carriera di allenatore. Dopo aver collaborato come assistente di Joachim Löw per la nazionale tedesca, con la quale sarà al Mondiale in Russia, l'ex centravanti guiderà l'Under 17 del Bayern Monaco. Con i bavaresi Klose ha giocato al top della propria carriera vincendo, tra le altre cose, due campionati. Nel 2011 si trasferì alla Lazio dove ha smesso col calcio giocato nella primavera del 2016.