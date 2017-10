Altro Calcio Bayern, il dopo-Ancelotti non inizia bene: l'Hertha rimonta 2 gol

Comincia non certo nel migliore dei modi il dopo Ancelotti al Bayern Monaco. Nella 7.a giornata di Bundesliga la squadra affidata a Sagnol dopo l’esonero del tecnico italiano si fa rimontare due gol sul campo dell’Hertha Berlino. I bavaresi passano in vantaggio con Hummels al 10’ e raddoppiano al 49’ grazie a Lewandowski. I tre punti sembrano in cassaforte ma Duda al 51’ e Kalou al 56’ agguantano i campioni di Germania. Come se non bastasse Ribery abbandona il campo con l'aiuto dello staff medico per un problema al ginocchio: l'infortunio sembra grave. A sorridere per la classifica è il Borussia Dortmund, vittorioso ieri sul campo dell’Augusta: i gialloneri volano a +5 sui biancorossi: la prima mini-fuga è servita.