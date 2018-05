Altro Calcio Bayern furioso o distratto? Diserta la premiazione dell'Eintracht

Il Bayern Monaco è così poco abituato a perdere, soprattutto in Germania, che quando succede non sa esattamente come comportarsi. Dopo la sorprendente sconfitta nella finale di Coppa di Germania contro l'Eintracht Francoforte, Heynckes e i suoi ragazzi hanno ritirato la medaglia d'argento e poi sono "scappati" negli spogliatoi dimenticando di applaudire i vincitori, fatta eccezione per il d.s. Salihamidzic, il portiere Neuer (che è rimasto fuori come per tutta la stagione) e Starke, l'altro portiere tesserato che lavora più che altro nello staff. "Né io né i giocatori ci abbiamo pensato", ha detto Heynckes. "Il primo ha ritirato la medaglia e se ne è andato e noi lo abbiamo seguito come gesto automatico, non è mancanza di rispetto", ha spiegato Hummels. In molti hanno interpretato l'atteggiamento del Bayern come gesto polemico: al 94' hanno protestato per un rigore ingiustamente non concesso per fallo di Boateng su Javi Martinez. "Se c'è il Var - ha detto Heynckes - bisogna usarlo bene". In Italia successe qualcosa di simile, con un comportamento ancora più polemico: l'11 agosto 2012 il Napoli disertò la premiazione della Supercoppa italiana vinta ai supplementari dalla Juve perché infuriato contro l'operato della terna arbitrale.