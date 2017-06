Altro Calcio Bayern centrocampo più forte d'Europa, Roma meglio della Juve

Il sito inglese specializzato in dati statistici, Squawka.com, ha stilato una classifica dei reparti di centrocampo più forti d'Europa così come sono allo stato attuale: Bayern in testa davanti al Real Madrid grazie all'arrivo di Tolisso, la Roma è la prima italiana al sesto posto anche per merito di Gonalons e Pellegrini (dando già per ceduto Paredes). Le grandi assenti sono Juventus (che pure dalla Roma prese Pjanic) e il Barcellona di Busquets e Iniesta.