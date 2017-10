Altro Calcio Bayern, Babbel contro Ribery: "Sa solo piangere con Hoeness"

Dopo l'esonero di Ancelotti in casa Bayern Monaco sembra regnare il caos. I media tedeschi riferiscono di ogni tipo di retroscena (dalle sedute segrete ai gruppetti all'interno dello spogliatoio, fino alle frasi di Robben, smentite dal giocatore, sull'intensità degli allenamenti) e ora arriva anche l'attacco dell'ex difensore Marcus Babbel, una Coppa Uefa e tre titoli in sette anni coi bavaresi, che va all'attacco di Frank Ribery, considerato uno dei maggiori "colpevoli" dell'esonero del tecnico italiano: "Si sente Messi o Cristiano Ronaldo ma non segna da due anni in Champions League - ha detto Babbel - I suoi sfoghi sono noti e quando si sente offeso spesso si reca dal presidente Uli Hoeness e si lamenta di tutto. Sbagliato andare a piangere dai dirigenti, Ribery sarebbe dovuto andare da Ancelotti a chiedere spiegazioni. Il lancio della maglia dopo la sostituzione è di pessimo gusto"