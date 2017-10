Altro Calcio Bayern, Ancelotti: "Farò una festa a fine anno"

Carlo Ancelotti resta fedele a se stesso: dopo le indiscrezioni sul suo presunto divorzio anticipato dal Bayern, il tecnico italiano ha risposto così in conferenza stampa: "Io non devo rispondere a queste persone, ma a fine stagione farò una grande festa per parlare di calcio e bere del buon vino". Nessuna polemica, nessuno sfogo. Semplicemente Carletto.