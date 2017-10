Altro Calcio Barnsley, lettera del presidente ai tifosi: "Sto morendo"

Patrick Cryne nel 2004 aveva salvato il Barnsley dal fallimento per poi portarlo a grandi traguardi: semifinale di FA Cup nel 2008 e due promozioni in Championship, ora milita nella serie B inglese (Football League Championship). Ma ora il presidente del club inglese è malato e ha scritto una lettera commovente ai tifosi: "Sono terminale e me ne sto andando. Secondo i dottori avrei dovuto morire a maggio e non pensavo di vedere questo inizio stagione. Ho dedicato la mia vita al Barnsley, vi ringrazio per l'amore che mi avete dato. Ironico che la malattia si sia manifestata al termine del 2016, l'anno più bello da quando sono qui. Ai tifosi tutti i miei pensieri, porterò sempre il club nel cuore. Come finirà la stagione? Probabilmente non lo saprò mai".