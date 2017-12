Altro Calcio Bari, Diakité in campo da fuori lista: 10mila euro di multa?

Lo scorso 11 ottobre il Bari ha tesserato lo svincolato Modibo Diakité per rafforzare la retroguardia in vista della lotta promozione con la prospettiva di schierarlo a partire da gennaio, visto che la squadra non aveva posti a disposizione nella lista degli over 23 consegnata alla Lega di serie B (l'unica possibilità sarebbe stata quella della rescissione consensuale di un compagno). Fabio Grosso, però, lo ha schierato contro il Carpi: un caso più unico che raro che dovrebbe portare ad una multa di 10mila euro, regolamento alla mano. Se poi il difensore classe '87 verrà nuovamente schierato, la sanzione sarà di 1.000 euro per ogni minuto giocato fino ad arrivare alla cancellazione di ogni forma di contributo dalla terza presenza in poi. Diakité aveva già debuttato in biancorosso in coppa Italia, tutto nella norma poiché la lista è differente da quella del campionato.