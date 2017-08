Altro Calcio Barcellona, venduta una sola maglia di Paulinho

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Paulinho al Barcellona. Il centrocampista brasiliano, primo acquisto blaugrana dopo l'addio di Neymar, non è entrato nel cuore dei tifosi. Alla presentazione al Camp Nou erano presenti solo in duemila, Paulinho ha anche commesso un errore mentre palleggiava con la nuova maglia, mentre negli store è stata venduta una sola maglia dell'ex Guangzhou.