Altro Calcio Barcellona ok con Deulofeu-Iniesta. Valencia travolgente

Il Valencia è inarrestabile. La formazione di Marcelino García Toral schianta 4-0 il Siviglia al Mestalla ottenendo la quinta vittoria consecutiva e mantenendo così il secondo posto in classifica a quota 21 punti. Tra i protagonisti di serata Simone Zaza. L'attaccante italiano ha messo a segno la rete del 2-0 al 51': ottavo centro in 9 giornate di Liga (settimo nelle ultime cinque partite). Gli altri gol portano le firme di Mina, Parejo e Guedes su assist di Kondogbia, giocatore ritrovato dopo la negativa esperienza all'Inter. In testa alla classifica, con 4 lunghezze di vantaggio sui Taronges c'è il Barcellona: al Camp Nou i blaugrana superano il Malaga 2-0. La gara viene indirizzata subito da Deulofeu dopo 2 minuti e chiusa al 56' da Iniesta. Ora tocca al Real Madrid di Zidane rispondere: i blancos saranno impegnati domenica con l'Eibar al Bernabeu.