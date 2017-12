Altro Calcio Barcellona, non assegnato un gol clamoroso a Messi

Clamoroso episodio in Valencia-Barcellona: intorno alla mezz'ora Messi scocca un sinistro da fuori area, non irresistibile, ma che Neto si fa scappare dalle mani. Il pallone entra in porta ben oltre la linea, come mostrano le riprese televisive, ma né arbitro né assisenti se ne accorgono: Messi esulta ma il risultato rimane sullo 0-0. Sergi Roberto si stupisce su Twitter e alcuni tifosi gli ricordano l'episodio contro il Malaga quando il Barça era andato in vantaggio con un'azione partita da una rimessa dal fondo non assegnata agli avversari perché il pallone era uscito dal campo. Ecco cosa succede senza Goal Line Technology e VAR....