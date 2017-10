Altro Calcio Barcellona, Messi a secco: fa tutto il Girona

Nel posticipo del sabato il Barcellona risponde alle due squadre di Madrid superando 3-0 il Girona in trasferta e volando in testa alla classifica a punteggio pieno. La vera notizia della serata è che Messi, 9 gol nelle prime 5 gare, non ha segnato, ma la banda di Valverde non ha avuto difficoltà ad ottenere i tre punti, aiutata in modo decisivo anche dagli avversari, che si sono fatti i primi due gol da soli (autogol al 17' di Aday e al 48' di Iraizoz). La terza rete porta la firma, prestigiosa, di Suarez, Barcellona a più 7 sul Real Madrid.