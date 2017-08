Altro Calcio Barcellona, maglie senza nomi per le vittime dell'attentato

Ricordare le vittime, partecipare al dolore, dimostrare di non avere paura. Il Barcellona si unisce al lutto dell'attentato avvenuto sulla Rambla e lo fa in un modo molto particolare. In occasione del debutto in campionato contro il Betis Siviglia, i blaugrana hanno infatti indossato delle maglie ad hoc: al posto del nome di ogni giocatore, sopra il numero c'è la scritta "Barcelona", un omaggio alla città colpita dal tragico attentato. La maglia presenta anche l'hashtag #TotsSomBarcelona, siamo tutti Barcellona, sul petto, tra il simbolo dello sponsor e quello del club.