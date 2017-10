Altro Calcio Barcellona-Las Palmas a porte chiuse

Barcellona-Las Palmas si giocherà a porte chiuse: a comunicarlo è stato il club "visto che la Liga - si legge nella nota ufficiale - non ha concesso il rinvio". Il Barcellona aveva chiesto infatti di rinviare la partita, viste le tensioni per il referendum sull'indipendenza, poi al no ricevuto da Madrid aveva interpellato la 'Junta de Seguridad'. Funzionari dei Mossos sono stati a lungo a colloquio con i dirigenti catalani al Camp Nou e hanno deciso di far giocare la gara a porte chiuse.

"Il Barcellona condanna gli atti intrapresi oggi in molte località della Catalogna per impedire l'esercizio del diritto democratico e la libera espressione dei suoi cittadini. Di fronte all'eccezionalità di questi eventi, la Giunta Direttiva ha deciso che il partito della prima squadra contro il Las Palmas si giocherà a porte chiuse, dopo il no della Liga al rinvio".

Oggi in Catalogna è in corso il referendum per l’indipendenza, ritenuto illegale dal governo spagnolo. Sono previsti 2.315 seggi, di cui 207 a Barcellona. Mentre la polizia catalana non sta bloccando le operazioni di voto, quella spagnola è entrata in vari seggi – anche con la forza – per requisire le urne e il materiale elettorale. In tutto, secondo le autorità catalane, 337 persone sono rimaste ferite in tutta la Catalogna negli scontri con la polizia.