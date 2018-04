Altro Calcio Barcellona, Iniesta si fa male: Champions a rischio

Lesione al bicipite femorale destro. Andres Iniesta è uscito al 36' del primo tempo di Barcellona-Atletico Madrid, con i blaugrana già avanti 1-0 dopo il gol di Messi: la diagnosi immediata del club è stata quella di un infortunio muscolare, poi confermata dalle prime analisi effettuate subito dopo la partita. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare altri esami, ma sembra scontata la sua assenza nella sfida di Champions col Chelsea in programma tra dieci giorni. "Senza Iniesta perdiamo un giocatore unico al mondo, molto difficile da sostituire - ha detto l'allenatore Valverde - Speriamo che non sia nulla di grave".