Altro Calcio Barcellona, ecco la seconda maglia per la prossima stagione

Se non è uguale, poco ci manca: la seconda maglia del Barcellona 2017/2018 sarà quasi identica alla prima maglia della Roma. L'incredibile scelta della Nike è stata rivelata in Spagna dal quotidiano "Sport" sulla sua edizione online: "Il viola del 2016/2017 lascerà spazio al bordeaux - si legge - per una scelta molto vicina a quella della Roma".